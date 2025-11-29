Coquimbo Unido se coronó campeón nacional sub 13 tras vencer en la final a Universidad Católica
Los piratas repitieron los festejos obtenidos por el primer equipo.
La sub 13 de Coquimbo Unido se coronó campeón nacional tras vencer en la definición por el título a Universidad Católica por 1-0 en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay Silva".
Con un golazo por parte del capitán Pablo Aguila, que definió con un "globito" ante la salida del portero rival, los piratas repitieron los festejos del primer equipo y se consagraron en la categoría.
De la mano del experimentado DT Benjamín Valenzuela, los jóvenes de la sub 13 se unen a la sub 15 que conquistó la Copa Futuro hace unos meses, demostrando el gran trabajo realizado por los aurinegros en esta temporada consagratoria.
