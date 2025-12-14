Diego Sánchez apareció en la órbita de Deportes Concepción

Luego de ser elegido unánimemente como el mejor arquero de la Liga de Primera 2025, Diego Sánchez sigue sin confirmar su renovación con Coquimbo Unido y apareció en el radar de Deportes Concepción.

El portero de 38 años fue pieza esencial en la obtención del inédito título de Coquimbo Unido y se suponía que pronto iba a firmar la renovación por los "piratas", de cara a la próxima temporada, lo cual aún no se concreta y hoy está como agente libre, lo que lo ha puesto como alternativa de varios equipos.

Uno de ellos, de hecho, ya le ha demostrado al arquero su interés por tenerlo en sus filas: Deportes Concepción, equipo recién ascendido a la Liga de Primera 2026.

La escuadra lila vio partir al arquero Gastón Gómez y según medios penquistas, Diego Sánchez asoma como buen reemplazante por sus cualidades técnicas y su liderazgo.

Por ahora, los penquistas solo han consultado acerca de las condiciones económicas de Sánchez a la espera de poder avanzar en la conformación del plantel.