Diego Sánchez entregó clave para histórica campaña de Coquimbo Unido: "No hay cabrones"

El arquero y capitán de Coquimbo Unido, Diego "Mono" Sánchez comentó la buena campaña del cuadro pirata, y comentó que la sólida campaña que tiene al equipo nortino como líder de la Liga de Primera se debe a que dentro del plantel "no hay cabrones".

"Nosotros con Toto (Manuel Fernández) y (Sebastián) Galani, somos como la experiencia y la voz del camarín. Tratamos de mantener la misma onda que veníamos haciendo. Todo esto que hemos logrado ha sido gracias a la hermandad en el camarín. La familia que tenemos. Eso hay que mantenerlo y seguir reforzándolo. Más allá de hablar tanto, es mantener y saber que estamos arriba en la tabla por lo que hemos hecho. Y no tenemos por qué cambiar", expresó el golero.

"Tenemos que seguir creyendo en nosotros, no creernos más ni menos. Seguir humildes como en cada entrenamiento. Más que una arenga es un llamado a mantener. Todos tenemos peso en el camarín. No hay cabrones como se hacía antiguamente y se nota en la cancha", añadió el "Mono".

Sobre el quedar en la historia de la institución, sostuvo que "es lindo dejar un precedente en el club donde uno está, como también lo hice en Unión Española, donde hay mucha historia. Esto se gana con logros, algo que aún no se logra, pero estamos en camino. Sería hermoso ver mi nombre, el de Toto, el de 'Chino' (Esteban González) que ha hecho un trabajo gigante con Miguel (Pinto), el de los canteranos, Galani, 'Pichu' Cabrera. Todos trabajamos para eso, son sueños de cada uno. Para mí es un sueño hacer historia en un club. Y más como este equipo, que me enamoró y lleva en su mochila a toda una ciudad. Sólo queda rendir para llegar a ese sueño de dejar plasmado mi nombre y el de todos nosotros en la historia".