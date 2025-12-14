Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

"El aura continúa": Diego Sánchez renovó con Coquimbo Unido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club "pirata" comunicó la novedad este domingo.
En portada

Coquimbo Unido hizo oficial en sus redes sociales la renovación de contrato con el portero Diego Sánchez, clave en la obtención del primer título en la historia del cuadro "pirata".

La institución realizó una serie de publicaciones para dar a conocer la noticia: En primer lugar una relacionada a un juego de Tarot y la carta del "Loco". Luego, la imagen de un gorila tocando la copa de la Liga de Primera y posteriormente una animación con la frente del arquero y diferentes colores de pelo.

"El legendario campeón Diego 'Mono' Sánchez continúa custodiando el arco pirata. El aura sigue firme bajo los tres palos aurinegros. Una vez pirata, siempre pirata", apuntaron en la oficialización del meta.

"El mejor campeón de la historia del fútbol chileno se prepara frente a los desafíos nacionales e internacionales", señalaron desde el puerto.

