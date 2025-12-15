Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Esteban González en Querétaro: No es fácil que te abran las puertas de un país tan futbolizado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Chino" valoró la oportunidad de dirigir en el extranjero.

Esteban González en Querétaro: No es fácil que te abran las puertas de un país tan futbolizado
Este lunes Querétaro FC hizo oficial la presentación del chileno Esteban González como su nuevo entrenador, quien llegó al cuadro mexicano tras haber conquistado el título del Campeonato Nacional con Coquimbo Unido.

"La misión que tiene el club la comparto totalmente y quiero agradecer por la confianza. No es fácil que te abran las puertas de un país tan futbolizado, y al jugador chileno le ha ido muy bien acá", comenzó mencionando el "Chino" en conferencia.

Seguido a ello, expuso: "Me encuentro en una etapa muy buena. Fuimos el mejor equipo del fútbol chileno, mucha disciplina. Eso lo quiero replicar acá, estoy convencido y por eso es que quiero hacer cosas distintas e innovadoras".

"El objetivo es competir todos los partidos sabiendo al rival que enfrentamos. Lo que tengo absolutamente claro es que este equipo tiene que ser valiente, habrá momentos para defenderse y tiene que saber hacerlo de buena forma", cerró González.

En portada