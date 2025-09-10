Esteban González fue cauto con el liderato de Coquimbo: "No hemos ganado absolutamente nada"

Esteban González, técnico de Coquimbo Unido, anticipó el duelo contra Ñublense, que abrirá la fecha 23 de la Liga de Primera este viernes, y fue cauto con el liderato del equipo, remarcando que aún no ganan el título.

"No miramos la tabla, no miramos las fechas que quedan. Respetamos a todos los rivales que en este caso vienen atrás de nosotros, pero sabiendo que la dificultad para nosotros es Ñublense, más que una presión que tengamos por la posición. Más que ir viendo la posición en la tabla o una campaña histórica, no hemos ganado absolutamente nada. Si bien es cierto que el equipo ha batido algunos récords, ese no es nuestro techo, este equipo no tiene límites", explicó.

"Bajo esa premisa nosotros hemos seguido trabajando y creciendo. Todo lo que hemos hecho nos alimenta en confianza para lo que viene. Después veremos para qué nos alcanza, pero la forma de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido, y cómo están resolviendo los jugadores a nosotros nos ilusiona", agregó.

Respecto al partido con los chillanejos, sostuvo que "sabemos que será difícil, lo hemos venido trabajando hace bastantes días y esperemos hacer lo nuestro. Hemos tenido varios días de preparación y estaba planificado bajar carga, pero eso no significa que el equipo baje la intensidad, sino que son trabajos más cortos, enfocados netamente al tema ofensivo".

"Bajo esa planificación, estamos trabajando también cómo ataca el rival, que va a ser complicado. Me parece que Ñublense es el segundo mejor equipo en la segunda rueda, desde que asumió Ronald (Fuentes) está en invicto de visita. Entonces va a ser complicado, es un equipo que tiene muy buen pie", aseveró.

El duelo de Coquimbo y Ñublense, que abrirá la fecha 23 de la Liga de Primera, será el viernes a las 18:00 horas (21:00 GMT).