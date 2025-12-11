Esteban González fue citado el Tribunal de Disciplina

El ahora extécnico de Coquimbo Unido Esteban González fue citado al Tribunal de Disciplina luego de las faltas reportadas por el árbitro del partido del pasado sábado ante Unión Española, Claudio Díaz.

En su informe oficial, el juez detalló que el compromiso inició con seis minutos de retraso. La razón apuntó directamente a la conducta del cuadro "Pirata": "El club local no cumple con el protocolo de inicio. No ingresando al campo de juego junto a la cuaterna arbitral y el equipo rival", manifestó.

Ante ello, González, deberá comparecer ante el tribunal el próximo 16 de diciembre de manera telemática.

Además, en el informe Díaz denunció la presencia de personas no autorizadas durante la salida de los equipos. Díaz reportó que los jugadores de Coquimbo Unido ingresaron "con menores en brazos y niños escolta, ambas activaciones sin cumplir con lo indicado en correo de Ligas Profesionales".