Esteban González: Lo que ha hecho este equipo queda por encima de todo análisis

Esteban González, entrenador del Coquimbo Unido campeón por primera vez del fútbol chileno, repasó emocionado lo que fue la conquista del título este domingo, coronando una campaña casi perfecta y 14 triunfos consecutivos a falta de cuatro fechas para el final del torneo 2025.

"Hay momentos para hablar y momentos para disfrutar. Me parece que este equipo es justo campeón. Lo que ha hecho este año, sin mirar a nadie por sobre el hombro y respetando a los rivales, queda por encima de todo análisis. Me saco el sombrero por todo lo que han hecho", dijo a TNT Sports

"Emocionado, obviamente, por todo lo que estamos viviendo. Estos jugadores desde el primer día querían entrenar y lo que han hecho esta segunda rueda ha sido impresionante", expresó en medio de los festejos.

"No hay un mayor análisis táctico a todo esto. Rompió estadísticas, datos y la verdad que es un grupo que estaba carente de competir. Justos campeones", sumó.

"Respetamos a todos los rivales, por sobre todas las cosas. No tenemos miedo en decir que fuimos superados en algunos partidos. Este equipo se adaptó a distintos escenarios, rivales, complejidades dentro del juego", continuó el DT.

EL "Chino" destacó que en el plantel "son jugadores tácticamente muy inteligentes y (el título) se corona hoy de local ante un marco impresionante de público. Esto es soñado. Vivir esto no tiene nombre, y va más allá de la forma de jugar.

El técnico prosiguió con las loas a sus dirigidos por ser un grupo "valiente, corajudo, que no le teme a nada" y también se refirió a las críticas que tuvo el inicio de su proceso tras la salida de Fernando Díaz el torneo pasado, e incluso los cuestionamientos sobre la conformación de la plantilla a inicios de este año.

"Pasa en el fútbol que duden de tus capacidades, como jugador o entrenador, pero cuando uno trabaja desde la honradez y la humildad, me parece que todo resulta", apuntó.

También recordó cuando en marzo optó por dirigir justo después de sufrir la muerte de su papá: "Es súper emotivo. Ya habrá tiempo de llorar a mi padre. Lo que entregaron los jugadores ese mismo día, que vine para el partido con Cobresal fue un doble compromiso, porque el club me brindó todo el apoyo, pero sabía que él quería que estuviese acá".

"Repito, es mérito de los jugadores. Es toda de ellos. Solamente nos queda disfrutar, esto no se vive todos los días. El apoyo de todo el mundo nos permite competir todos los partidos", remarcó.

Finalmente, González dedicó un saludo a su familia y cercanos: "En lo personal, se lo dedico a mi señora que estuvo dos años y medio sola con mis hijos en Concepción, y hoy pueden estar a mi lado disfrutando este minuto. Este triunfo es para ella, que ha sido un sostén enorme, y toda la gente".