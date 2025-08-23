Esteban González: Nadie es campeón en esta fecha, vamos paso a paso

El técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, valoró el triunfo conseguido ante Audax Italiano y aseguró que pese a que tienen 12 puntos de diferencia con su más cercano perseguidor, queda mucho torneo por delante.

"Vuelvo a insistir ¿En qué fecha estamos? Nadie sale campeón a esta fecha y me parece que se celebra una sola vez y eso hay que identificarlo. Competimos contra grandes equipos. Entonces, vamos paso a paso. Los que hacen el esfuerzo diario son los jugadores y ellos tienen que celebrar, obviamente con el público que llegó, con nuestra hinchada, se lo merecen, ambos", dijo.

"Yo siempre destaco, primero a los jugadores, segundo a la institución y obviamente a todo el staff. Si nosotros no estuviéramos comprometidos, te aseguro que no estaríamos compitiendo. Entonces, aquí sacamos, tratamos de sacar lo mejor de cada uno en función del plantel, que es lo más importante", añadió.

"Siempre lo dijimos, que nosotros somos nuestro propio rival. Si somos capaces de sostener nuestros entrenamientos, de un buen manejo de carga, que los jugadores entiendan los momentos del juego, nosotros competimos contra nosotros mismos. Sabemos cómo es el medio, los jugadores entienden el camino recorrido, pero por eso, nosotros trabajamos desde la humildad, independiente de la diferencia en puntos y aprovecho obviamente de enviar un abrazo a todo a toda Universidad de Chile por el momento que están viviendo, empatizamos totalmente con ellos", complementó.