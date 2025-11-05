Esteban González: Si soñamos esto alguna vez, nos quedamos cortos

El técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, conversó con Cooperativa Deportes y analizó el inédito título logrado por el elenco "pirata" valorando la actitud del plantel, y comentó las sensaciones aún latentes que viven él y sus dirigidos.

"Estos días acá en Coquimbo han sido de mucha felicidad y de un sentimiento muy lindo. Si lo hubiésemos soñado alguna vez, nos quedamos cortos con todo lo que estamos viviendo, o sea, ese día en el estadio habían muchas emociones y obviamente estos días posteriores se siguen disfrutando", dijo González.

"Lo que hizo el plantel de jugadores me parece que está batiendo muchos récords, entonces estamos muy contentos a pesar de que aún quedan cuatro fechas y se vive distinto, y también estoy muy agradecido por todo el apoyo y obviamente con una felicidad muy grande", añadió.

El "Chino" también tuvo palabras para su relación con el plantel y contó detalles de cómo llevó a este grupo de jugadores: "¿Qué es lo que quiero yo? Que la disposición del jugador esté siempre, que no haya malas caras, siempre ir de frente con el jugador, nunca engañarlo, esa es la garantía con un exfutbolista, o sea, yo no le voy a decir, por ejemplo a Juan Cornejo 'pégale de esta forma', si Juan le pega muy bien a la pelota. Entonces ellos se pusieron a disposición en la parte física, que nunca alegaron, por ejemplo, por un trabajo físico, con una pretemporada de 10, 12 días que hicimos de manera distinta. Entonces, hicimos un recorrido muy grande y siempre los jugadores tuvieron la disposición", expresó.

Mario Salas, su inspirador

González fue consultado por algún técnico que lo haya marcado y contó que Mario Salas fue clave: "Siempre he dicho que me marcó Oscar del Solar, quien me subió al primer equipo cuando tenía 16 años, pero para mí hubo un entrenador especial que fue Mario Salas".

"Mario Salas me cambió mi forma de ver el fútbol. Y es más, yo estaba estudiando Educación Física y dejo la carrera y voy a estudiar a INAF. Creo que Mario es un tremendo entrenador. Tuve muchos entrenadores, pero lo que hizo Mario con nosotros, con el equipo en Huachipato, me parece que es donde yo hago el click para para ser entrenador", expresó.

Lo que viene para Coquimbo y para él

González se refirió a lo que viene en 2026 con Copa Libertadores incluida y aseguró que lo importante es mantener el plantel.

"Para mí es muy importante el manejo de carga, el control de cargas y obviamente un tema muy importante son las distancias que uno recorre para después llevarla a esas cargas que hablo. Ahora, para el año que viene espero que siga el plantel, para mí es muy importante una base para poder competir. Después que se incorporen jugadores que se vayan sumando a esta idea, me parece que por ahí está la clave, saber identificar cuándo darle descanso al equipo", expresó.

Por último, el entrenado comentó la posibilidad de que llegue alguna oferta para él y su cuerpo técnico: "La verdad que yo estoy muy bien acá. No me gusta decir la palabra 'cómodo', pero estoy muy bien, muy contento para poder desarrollar el trabajo y todo lo que se ha hecho. Conseguimos algo muy importante, que es muy difícil de hacer en un equipo de provincia", explicó.

"Yo no me quiero apurar. Si en algún minuto llega alguna oferta, se analizará, se verá, pero no me quiero apurar. Es muy distinta la carrera de entrenador a la carrera de futbolista. Entonces, para mí, un la carrera del entrenador es de largo aliento, es como una maratón, hay que saber correrla. Entonces, la verdad que no me quita el sueño que me llegue una oferta ahora. Si nosotros hemos conseguido algo en Coquimbo muy importante, muy difícil de conseguir, la verdad, con mucha tranquilidad. Llegará lo que tenga que llegar en su momento", añadió.