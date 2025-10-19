Esteban González y el triunfo ante Colo Colo: "Fue difícil, era el escenario que esperábamos"

Esteban González, director técnico de Coquimbo Unido, reveló las claves que le permitieron a sus dirigidos vencer por la cuenta mínima a Colo Colo y así consolidar su dominio como líder exclusivo de la Liga de Primera.

En conferencia de prensa, el estratego partió señalando que "fue un partido difícil, era el escenario que esperábamos: Colo Colo administrando bien el balón, Arturo Vidal muy cerca de los centrales, manteniendo el equilibrio delante de esos dos jugadores".

En la misma línea, el "Chino" describió que en el cuadro popular "crecían los laterales, cuando (Claudio) Aquino progresaba (Erick) Wiemberg descendía hacia el centro del campo. Más directo (Lucas) Cepeda, pero con perfil cambiado. Desde la administración del balón Colo Colo se siente cómodo y siempre posiciona a sus centrales muy adelantados, con mucho espacio sobre la espalda".

Incluso, el DT reveló que tenían en mente quiénes podías refrescar el once del Cacique. "El recambio habíamos identificado que podía entrar (Sebastián) Vegas, (Tomás) Alarcón y Salomón (Rodríguez). Habíamos trabajado el partido con esas variantes", aseguró.

Asimismo, apuntó que "en el primer tiempo, Villagra rompe más de la cuenta y progresa mucho en el campo. Lo primero era tapar el pase interior, cortar el circuito entre Vidal, Pizarro y Méndez. Que no progresaran con Aquino para la pasada de Wiemberg. Tuvieron una situación, pero después controlamos el partido".

Con respecto a la jugada que le permitió abrir la cuenta al conjunto pirata, González destacó que "la táctica fija es un arma importante. Partidos tan cerrados, tan trabajados tácticamente, se abren por esa vía. Colo Colo nos abre el marcador en el Monumental con un balón detenido desde el costado. Son partidos muy trabajados, se cierran mucho los espacios".