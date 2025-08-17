Esteban González y la posibilidad de ser campeón: No tenemos temor a decir que nos ilusiona

Esteban González, técnicó de Coquimbo Unido, analizó la victoria por 2-1 ante Everton en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", por la fecha 20 de la Liga de Primera, y reconoció que están ilusionados con la posibilidad de conquistar el título.

"Siempre lo hemos dicho, no tenemos temor a decir que nos ilusiona, primero por nuestra forma de entrenar y segundo porque esa misma forma se ve reflejada en el juego actual", declaró en la rueda de prensa.

Respecto al desarrollo del encuentro, sostuvo que fue "muy trabajado. Sabíamos que iba a ser así. Everton hizo un par de modificaciones en su once inicial, por lo que tuvimos que trabajar el encuentro. Imaginábamos que vendrían con doble 9, pero no ocurrió", comentó en conferencia de prensa.

También elogió al conjunto viñamarino: "Es un partido muy trabajado ante un rival con una gran calidad individual. Lo mencionamos en la conferencia anterior: es un equipo tremendo que ha mejorado mucho en la última parte del torneo".

Por último tuvo palabras de reconocimiento para su equipo: "Nosotros, que disfrutamos los jugadores toda la semana, vamos viendo la evolución que han tenido, tácticamente han crecido muchísimo, entonces la verdad que estamos con mucha tranquilidad".