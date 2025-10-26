Esteban González y la victoria de Coquimbo ante O'Higgins: Estos jugadores no tienen límite

Después del épico triunfo ante O'Higgins en El Teniente de Rancagua, el técnico Esteban González valoró el cometido de Coquimbo Unido y repasó las claves de la campaña que los tiene a solamente dos puntos de bordar su primera estrella como campeones en Chile.

"Me parece que el equipo siempre dio muestras de carácter. Una de las cosas que siempre pedimos a jugadores es que se dejaran entrenar, después con el correr de los partidos nos dimos cuenta que el equipo estaba para competir", comenzó mencionando.

Seguido a ello, el "Chino" agregó que: "Muchas veces uno va escuchando que 'Coquimbo se mete atrás', pero los que han seguido la campaña se darán cuenta sabemos cómo presionar. Estos jugadores no tienen techo, no tienen límite".

"Estar en este en este momento cuesta, no es fácil. Me parece que una cosa es decir este partido es una final y otra cosa es jugarla como tal. Nos planteamos superar las campañas anteriores", agregó González.

Finalmente, cerró argumentando que: "Independiente que siempre hay un once estelar, para nosotros son muy importantes los cambios. Hoy día los ingresos nos permiten cerrar un encuentro complicado. A los jugadores le pedimos dejar los egos de lado por un objetivo colectivo".