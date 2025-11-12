Fernando Díaz contó que jugadores de Coquimbo lo llamaron tras el título

Fernando Díaz, técnico hasta la temporada pasada de Coquimbo Unido, recordó su paso por el elenco pirata y aseguró que jugadores del plantel lo llamaron tras el título logrado por el elenco "pirata" de la mano de quien fuera su ayudante, Esteban González.

"La gente de Coquimbo se lo merece. Es una ciudad, también pujante. La gente entrega mucho cariño, tiene mucho carisma y me acogió muy bien. No voy a olvidar nunca el cariño que me entregó cuando estaba enfermo. O cuando zafamos del descenso, a diferencia de lo que me pasó ahora, siempre apoyaron, siempre estuvieron presentes. Nunca hubo un reproche a nada. Luego, cuando clasificamos a copas, también fue precioso. Por supuesto que es bueno que ese tipo de ciudades, con ese tipo de gente, tengan alegrías", comentó Díaz a La Tercera.

Al ser consultado respecto a si se siente parte del título, Díaz expresó que "yo no hago ningún juicio de valor. Por supuesto, he aprendido que cuando terminas en una parte hay que separar inmediatamente y preocuparte de lo demás. Solamente tengo agradecimientos a la gente de la calle, de la ciudad. Al coquimbano".

Luego contó que "varios" jugadores se acordaron de él tras el título, aunque evitó dar nombres.

Respecto a su relación con Esteban González, con quien dijo haber roto contactos tras su salida del cuadro pirata dijo que "cada uno sigue su vida. Así tiene que ser nomás. Así es la vida".

"Ya pasó el tiempo y sigo mi vida. Ya dije lo que tenía que decir, en su momento. Así como ha sido mi vida: momentos buenos, momentos malos, momentos de cercanía y momentos de diferencias. En su momento se conversa, se dice. O se dice y después uno sigue viviendo nomás", añadió.