Hernán Caputto llegó a Coquimbo para asumir como nuevo DT de los "piratas"

Hernán Caputto arribó este viernes a la ciudad de Coquimbo para asumir como nuevo director técnico de Coquimbo Unido, elenco campeón del fútbol chileno.

Según informaron los medios locales, el entrenador de 51 años recorrió el Complejo Deportivo Las Rojas, acompañado por el cuerpo técnico que lo acompañará en este nuevo periplo de su carrera.

El oriundo de Argentina tendrá una difícil tarea en el puerto pirata, en donde sucederá a Esteban González, quien dejó una marca histórica en Coquimbo Unido, con una racha de 16 triunfos consecutivos y un inédito primer título en la máxima categoría del fútbol nacional.

En la temporada 2026 tendrá varios desafíos, como la Supercopa ante Huachipato, la defensa del título nacional y la fase grupal de la Copa Libertadores.

Caputto llega a Coquimbo Unido tras su paso por Deportes Copiapó, en donde estuvo a punto de alcanzar el ascenso en la Primera B, pero terminó perdiendo en la semifinal de la liguilla ante Deportes Concepción.

Coquimbo será el cuarto club en la carrera del entrenador, quien tuvo pasos también por Universidad de Chile y Ñublense, además de dos períodos en la selección chilena sub 17 y uno en La Roja sub 15.