Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Hinchas de Coquimbo “votaron” por Esteban González en elección presidencial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fanáticos "piratas" quisieron honrar al DT campeón en las papeletas.

 @ff.felipefernandez (Instagram) / Photosport
Como es habitual en cada una de estas instancias, las elecciones del pasado domingo dejaron múltiples rayados en los votos y que se compartieron en redes sociales, y los hinchas del campeón Coquimbo Unido optaron por agregar su propio candidato a la papeleta.

Algunos fanáticos del cuadro "pirata" anotaron al entrenador Esteban González como novena alternativa en la elección presidencial.

Felipe Fernández, fanático coquimbano e investigador de la ASIFUCH (Asociación de Investigaroeres del Fútbol Chileno), se robó las miradas por su acción y entregó su explicación.

"Lo hice porque estoy aburrido de los políticos. Lo pensé y lo hice. Sé que no se debe hacer pero creí que era un homenaje a nuestro DT campeón", dijo al medio local Cuarta Región Informa.

Posteriomente, el propio Fernández compartió en su cuenta de Instagram fotografías de otras papeletas intervenidas por forofos aurinegros para destacar al "Chino" González.

