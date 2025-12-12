Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

"Histórico": Diego Sánchez inmortalizó el título obtenido con Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El portero se tatuó la insignia de los "piratas".
En portada

Diego Sánchez sorprendió en redes sociales con un tatuaje de la insignia de Coquimbo Unido en el muslo, a raíz del título obtenido con los "piratas" en la Liga de Primera 2025.

El "Mono" inmortalizó el escudo con un el texto: "Histórico. Campeones 2025", además de la Cruz del Milenio y el trofeo del Campeonato Nacional.

Imagen foto_00000012

A pesar de la muestra de amor de Sánchez a Coquimbo, el jugador se mostró disconforme con las condiciones para renovar su vínculo con el equipo y pidió un aumento de sueldo.

La tienda aurinegra evalúa su opción ya que en el puerto deben conformar el plantel para la próxima temporada, en la cual disputarán la Liga de Primera, Copa Libertadores, Supercopa, Copa Chile y la Copa de la Liga. 

En portada