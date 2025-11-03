La "caravana pirata" se tomó las calles de Coquimbo tras el inédito título aurinegro
La "caravana pirata" se tomó las calles de Coquimbo tras el inédito título aurinegro
El plantel de Coquimbo Unido se tomó las calles de la ciudad luego de concretar un inédito título de Primera División tras vencer por 2-0 a Unión La Calera.
