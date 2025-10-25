Síguenos:
La formación de Coquimbo Unido que tiene la posibilidad de campeonar frente a O'Higgins

Coquimbo Unido prepara uno de sus partidos más trascendentales en la historia, ya que este domingo tendrá la posibilidad de obtener su primera estrella en la Liga de Primera. Para el duelo ante O'Higgins, a partir de las 18:30 horas, el elenco "pirata" trabajó el siguiente equipo saltar al Teniente de Rancagua por la fecha 25.

