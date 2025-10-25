Los goleadores de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
Los goleadores de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025
O'Higgins cortó la racha de la UC en el Claro Arena
Un penal en los descuentos le dio la victoria a Huachipato frente a la U en Talcahuano
Fotos Recientes
Los goleadores de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025
O'Higgins cortó la racha de la UC en el Claro Arena
La histórica campaña de Coquimbo Unido para bajar su primera estrella
En una campaña histórica que lo tiene como indiscutible líder, Coquimbo Unido está a poco tiempo de bordar la primera estrella en su escudo. Aquí repasamos los goleadores que fueron artífices de esta campaña al pavimentar el camino hacia un recordado título en la Liga de Primera.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados