Los goleadores de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025

Publicado:
En una campaña histórica que lo tiene como indiscutible líder, Coquimbo Unido está a poco tiempo de bordar la primera estrella en su escudo. Aquí repasamos los goleadores que fueron artífices de esta campaña al pavimentar el camino hacia un recordado título en la Liga de Primera.

