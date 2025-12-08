Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Medio brasileño ubicó a Coquimbo entre los "clubes poco conocidos" de la Libertadores 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El campeón chileno fue portada de una curiosa publicación.

Medio brasileño ubicó a Coquimbo entre los
 Photosport
TNT Sports Brasil calificó la edición de la Copa Libertadores 2026 como la "más alternativa de la historia", conformada por "clubes poco conocidos" en cuya lista pusieron a Coquimbo Unido como imagen central.

Publicaron en sus redes sociales una galería con fotos de algunos equipos clasificados como Platense, Deportivo La Guaira, Independiente de Rivadavia, Juventud de la Piedras, 2 de Mayo, Cusco y Mirassol.

De todas maneras, el canal brasilero matizó que su recuento engloba "varios debuts y el regreso de equipos poco tradicionales para la mayor competición del continente".

Incluso, la televisora simpatizó con los "piratas" aprovechando el tono jovial de la publicación: ¡El administrador ya es 100% Coquimbo Unido!".

