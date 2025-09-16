"Mono" Sánchez reaccionó al saludo de Boric y el Presidente explicó por qué le "caía mal" el arquero

Diego Sánchez, arquero de Coquimbo Unido, publicó en sus redes sociales el encuentro que tuvo el Presidente Gabriel Boric durante la inauguración de la fiesta de La Pampilla y tuvo una divertida respuesta del Mandatario, quien explicó porqué le "caía mal" antes el portero.

En Instagram, el "Mono" Sánchez agradeció a la alcaldía de Coquimbo por ser parte del evento y decicó palabras a Boric por el divertido saludo durante su discurso: "Gracias al Presidente por sus palabras y porque ya no le caigo tan mal", escribió el futbolista con un emoji de risas y paz.

"Acá no hay camisetas ni colores políticos, solo vivir unas Fiestas Patrias hermosas", cerró el guardameta, en una publicación con una foto con Boric, y un video del abrazo que tuvo con el Mandatario tras el discurso en La Pampilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego "Mono" Sánchez (@diego13_sanchez)

Boric, reconocido hincha de Universidad Católica, respondió a la publicación, recordando las campañas que tuvo Sánchez en Unión Española.

"Tremendo Mono! Ya me recuperé de todos los partidos que le ganaste la Cato", escribió el Presidente.

Además, Sánchez también publicó en sus historias el chat que tuvo con Boric, quien volvió a felicitar por la campaña con Coquimbo Unido, candidato al título de Primera División.

"Felicitaciones por todo lo que están haciendo, le van a dar una alegría muy profunda a mucha gente", cerró Boric.