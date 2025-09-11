Palavecino y el presente de Coquimbo Unido: Este grupo se mentalizó y se acostumbró a ganar
El volante argentino anticipó lo que será el duelo ante Ñublense en el "Francisco Sánchez Rumoroso".
La Liga de Primera retorna con la vigesimotercera fecha este fin de semana y Coquimbo Unido buscará ampliar su liderato recibiendo a Ñublense, por lo que dos de sus referentes como Matías Palavecino y Manuel Fernández anticiparon lo que será el encuentro.
"Hemos hecho una gran semana. El 'Chino' (por el entrenador Esteban González), como siempre, nos mostró sus debilidades y sus virtudes (de Ñublense). Esperamos hacer un gran partido de local y quedarnos con los tres puntos", expresó el mediocampista argentino.
En cuanto a la gran ventaja sobre Palestino y Universidad de Chile, Palavecino sostuvo: "No nos fijamos en eso. Sabemos que tenemos una distancia de puntos, pero no le damos importancia. Este grupo se mentalizó y se acostumbró a ganar. Pensamos más en eso que en los puntos".
En tanto, Fernández criticó las reiteradas interrupciones del certamen local: "Lamentable por el fútbol chileno. Estas pausas son malas para todos. Nosotros no podemos hacer nada ante eso, es algo que se escapa de nuestras manos".