Plantel de Coquimbo Unido fue homenajeado en Plaza de Armas de La Serena

El plantel de Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, fue homenajeado este miércoles por la Delegación Presidencial Regional, en la Plaza de Armas de La Serena, por el histórico título conseguido en Primera División.

El plantel de Coquimbo Unido celebró su título en la Plaza de Armas de La Serena, durante el homenaje realizado por la autoridad regional (Video: @coquimbounido) pic.twitter.com/TzbHnZ8IJC — GQB (@guruoftime316) November 12, 2025

"Para nosotros era importante que la Región de Coquimbo tuviera un campeón en primera división. Yo creo que este título también va a ayudar a conocer el trabajo que hay detrás, cómo se integran los niños y niñas a un proyecto deportivo", declaró el delegado presidencial, Galo Luna, quien también valoró el trabajo hecho por el club en el Complejo Las Rosas.

Jorge Contador, presidente del club, también destacó el trabajo realizado en el complejo.

"Nos ayuda muchísimo para que muchos niños y niñas puedan seguir practicando esta linda actividad y alejarse de todo el flagelo que a veces le ofrecen en sus barrios. Estamos muy contentos por el apoyo del Delegado para poder seguir haciendo nuestro proyecto, para que muchos niñas y niños de la región entrenen en nuestros campos en las mejores condiciones, que es lo que ellos se merecen", señaló Contador.

En el homenaje, los jugadores posaron con el título nacional, y además participó la banda militar del Regimiento Coquimbo, que entonó el himno del club "pirata".

El próximo desafío del campeón Coquimbo Unido será el clásico regional, ante Deportes La Serena, en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", el sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT), en la fecha 28 del torneo.