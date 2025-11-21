Sebastián Galani sotuvo que "hay pequeñas conversaciones" para renovar en Coquimbo

Sebastián Galani, mediocampista y capitán de Coquimbo Unido, dejó en duda su continuidad en el flamante campeón del fútbol chileno pensando en la temporada 2026, marcada por el regreso del cuadro aurinegro a la Copa Libertadores.

En conversación con la prensa de la Cuarta Región, el volante confirmó que "termino contrato, son varios los jugadores que terminan contrato, eso se va a ver después. Es rara la situación de lograr el título cuatro fechas antes, pero le da más tiempo a ellos (la dirigencia) y más tranquilidad a nosotros también".

En la misma línea, el futbolista de 28 años surgido de las inferiores del elenco filibustero reveló que "hay pequeñas conversaciones, hay que ver qué piensan ellos, la ideología que tienen".

Asimismo, el nacido en el propio puerto pirata remarcó que "obviamente me encantaría quedarme porque soy de acá, más cómodo no puedo estar, creo que es una gran institución, pero tenemos que pensar de la misma forma. No solo económicamente, sino en un proyecto, porque uno no se puede quedar sin ver lo de atrás".

Es importante destacar que en la presente campaña Galani ha disputado 28 partidos entre Liga de Primera y Copa Chile, con un saldo de tres goles y un total de 2.254 minutos en cancha.