Taco de Nicolás Johansen de Coquimbo a Unión Española fue el mejor gol en la Gala Crack

El gol de taco que anotó el delantero de Coquimbo Unido Nicolás Johansen en Santa Laura ante Unión Española fue elegido como el mejor gol del año en la Gala Crack 2025.

En el evento organizado por TNT Sports, que premia a los más destacados de la temporada, la anotación del ariete argentino se quedó con la mayoría de las preferencias.

⚽👏☠️ ¡GOLÓN!



Nicolás Johansen puso la diferencia final de Coquimbo Unido ante Unión Española, con esta tremenda definición tras una gran jugada colectiva, en este #MatchdaySábado.



Disfruta de lo mejor de la #LigaDePrimera por #TNTSportsenMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/TwmKZx8iq1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 21, 2025

En tanto, la mejor atajada fue para el portero Sebastián Pérez de Palestino después de su intervención ante Coquimbo Unido, superando a Ignacio González de Everton y a Vicente Bernedo.