Un campeón en carpeta: U. de Chile y la UC tienen interés en Matías Palavecino

Universidad de Chile y Universidad Católica, pese a faltar tres fechas para el término de la Liga de Primera, ya están pensando en la formación de sus planteles para la próxima temporada y en las últimas horas nuevamente se reactivó un interés en un jugador clave de Coquimbo Unido, equipo que conquistó el título en 2025.

Según versiones que pudo conocer Cooperativa Deportes, azules y cruzados tienen interés en Matías Palavecino, volante de 27 años y con un rol clave en la temporada de los piratas.

El jugador a disputado 26 encuentros en 2025, con cuatro goles y nueve asistencias para el campeón del fútbol chileno.

Su contrato termina a finales de esta temporada, por lo que su nombre surge como una alternativa atractiva, en lo deportivo y económico, en el mercado de pases.