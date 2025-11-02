Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] Diego Sánchez y la reacción de Galani tras levantar el trofeo: Es de palo este h...

Publicado:
Cooperativa.cl

El portero entregó sus palabras por el título de los "piratas".

[VIDEO] Diego Sánchez y la reacción de Galani tras levantar el trofeo: Es de palo este h...
Tras el triunfo y obtención del primer título de Primera División de Coquimbo Unido, Diego Sánchez habló sobre el momento vivido.

"Queriamos esto, en mi caso queria dar la vuelta aca con nuestra gente, si pasó lo de Rancagua fue por algo, ahora estamos acá como debía ser", sostuvo el "Mono" Sánchez por el título obtenido de local.

Asimismo, bromeó por la fría reacción de Sebastián Galani luego de levantar el trofeo: "Me emociona mucho, es de palo este huevón, la cagó", declaró el portero entre risas.

Revisa el momento a continuación:

