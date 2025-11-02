[VIDEO] Diego Sánchez y la reacción de Galani tras levantar el trofeo: Es de palo este h...
El portero entregó sus palabras por el título de los "piratas".
El portero entregó sus palabras por el título de los "piratas".
Tras el triunfo y obtención del primer título de Primera División de Coquimbo Unido, Diego Sánchez habló sobre el momento vivido.
"Queriamos esto, en mi caso queria dar la vuelta aca con nuestra gente, si pasó lo de Rancagua fue por algo, ahora estamos acá como debía ser", sostuvo el "Mono" Sánchez por el título obtenido de local.
Asimismo, bromeó por la fría reacción de Sebastián Galani luego de levantar el trofeo: "Me emociona mucho, es de palo este huevón, la cagó", declaró el portero entre risas.
Revisa el momento a continuación:
🟡⚫🤣 Cómo se divierten los muchachos— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 3, 2025
Diego Sánchez y Sebastián Galani disfrutan del título de Coquimbo Unido en la #LigaDePrimera 2025. La unión del grupo es fundamental y sus declaraciones son un claro ejemplo.
¡Disfruta de lo mejor del fútbol chileno! Suscríbete a… pic.twitter.com/WFPkkq5gnX