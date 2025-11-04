Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] El "desmedido" festejo de Diego Sánchez con la copa de campeón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de Coquimbo Unido apareció con el trofeo.

El
El arquero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, tuvo un viral festejo con el trofeo de la Liga de Primera que ganó el cuadro "pirata" el pasado domingo, con cuatro fechas por disputarse.

El meta aprovechó un fenómeno viral para beber directamente desde el cetro, señalando: "Soy de Coquimbo y esta es mi primera copa".

En su publicación agregó: "Salud y vida para toda la región".

