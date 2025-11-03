[VIDEO] Solitario hincha de Coquimbo Unido llegó al Obelisco de Buenos Aires para celebrar

Los festejos del inédito título de Coquimbo Unido se concentraron la noche de ayer domingo en el puerto "pirata", sin embargo, hubo una celebración que se terminó viralizando en redes sociales gracias a su lejanía.

Es el caso del solitario fanático aurinegro que llegó con una bandera del equipo al Obelisco, tradicional lugar de Buenos Aires donde los argentinos celebran los triunfos deportivos de sus equipos.

El fanático llegó con su mascota y se grabó con el tradicional monumento a sus espaldas.

