Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] Una profunda reflexión y "a celebrar": La arenga de Esteban González tras el título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico "pirata" tomó la palabra en plenos festejos en camarines.

En medio de los festejos del plantel de Coquimbo Unido, el artífice de esta inédita corona, Esteban González, técnico del equipo, tomó la palabra y luego de una profunda reflexión en torno a las familias de los jugadores, invitó a sus dirigidos a celebrar con todo.

"La familia es un pilar importante para que ellos puedan rendir. En los momentos malos ustedes colocan el hombro para sus parejas, sus maridos y ellos pueden entrenar tranquilos. Y decirles a los jugadores que esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo, siempre estuvieron dispuestos a entrenarse, nunca una mala cara", dijo en un video captado por Alejandro Camargo.

"Hay momentos para entrenarse o para matarse en la cancha, pero también hay momentos para celebrar", añadió para desatar la alagarabía en el camarín.

