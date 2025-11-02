Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEOS] Coquimbo Unido celebró por las calles de la ciudad su histórico título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los fanáticos "piratas" siguieron el bus del equipo hasta llegar al Barrio Inglés, epicentro de los festejos.

[VIDEOS] Coquimbo Unido celebró por las calles de la ciudad su histórico título
 Photosport
En portada

Tras sellar su histórico primer título en la máxima categoría del fútbol chileno, el plantel de Coquimbo Unido recorrió las calles de la ciudad para celebrar por todo lo alto junto a su gente.

La delegación "pirata", e incluso el alcalde Ali Manouchehri, pasearon la copa sobre un bus descapotable que partió desde el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Varios seguidores acompañaron el recorrido del bus tanto a pie como en vehículos particulares, aunque el grueso de hinchas esperó en el Barrio Inglés de Coquimbo, sitio designado para los festejos oficiales con un escenario y espectáculos musicales.

A lo largo de la ruta por las calles del puerto "pirata", los aurinegros cantaron, saltaron, le dedicaron gritos al archirrival y vecino Deportes La Serena. Al llegar al punto de encuentro se desató la fiesta, con una masiva convocatoria, algarabía y bengalas.

