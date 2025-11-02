[VIDEOS] Coquimbo Unido celebró por las calles de la ciudad su histórico título

Tras sellar su histórico primer título en la máxima categoría del fútbol chileno, el plantel de Coquimbo Unido recorrió las calles de la ciudad para celebrar por todo lo alto junto a su gente.

La delegación "pirata", e incluso el alcalde Ali Manouchehri, pasearon la copa sobre un bus descapotable que partió desde el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Varios seguidores acompañaron el recorrido del bus tanto a pie como en vehículos particulares, aunque el grueso de hinchas esperó en el Barrio Inglés de Coquimbo, sitio designado para los festejos oficiales con un escenario y espectáculos musicales.

🟡⚫ ¡El Barco Pirata tomó Coquimbo! 🏆🔥

Los hinchas aurinegros recorren las calles celebrando el primer título de Primera División del “Barbón” 💛🖤



Una fiesta total en el puerto 🇨🇱⚽#CoquimboUnido #Campeón #PrimeraBChile #Aurinegros #FútbolChileno pic.twitter.com/MLUJXTs9RC — PrimeraBChile (@primerabdechile) November 3, 2025

Mi hermano está celebrando por las calles de Coquimbo, el primer título de Coquimbo Unido... pic.twitter.com/MOYLehh378 — 🌳🍂🍂🇨🇱💚🇨🇱Cecilia Díaz A♻️🍂🍂 (@cdia2az) November 3, 2025

A lo largo de la ruta por las calles del puerto "pirata", los aurinegros cantaron, saltaron, le dedicaron gritos al archirrival y vecino Deportes La Serena. Al llegar al punto de encuentro se desató la fiesta, con una masiva convocatoria, algarabía y bengalas.

Que hermoso ver la celebración de hinchas del campeón #Coquimbo. Familias completas, en espacio público, sin desorden ni deschavetados como los que han ido destruyendo el fútbol.👏👏 pic.twitter.com/DzmZ4HcX23 — Manuel Lobos G🌱🇨🇱 (@mlobosg) November 2, 2025

Bus que traslada a los jugadores de Coquimbo Unido llegó a celebrar con los hinchas la primera estrella. pic.twitter.com/AbeQmmTvbd — Mi Radio (@MiRadiols) November 3, 2025

