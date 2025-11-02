Waterman y la corona de Coquimbo: No es de uno solo, es de un equipo

Cecilio Waterman, goleador del Coquimbo Unido que conquistó el título de la Liga de Primera 2025, evidenció su alegría por ser parte de la primera conquista "pirata" y realizó un recuento tanto colectivo como individual.

"Estoy muy contento por todo lo que estamos viviendo. No es de uno solo, es de un equipo. Este equipo siempre se ha caracterizado por la unión y como grupo nos hicimos fuertes", expresó a TNT Sports.

"Pudimos entender también los momentos del partido. Cuando se nos complicaba teníamos que defender y cuando teníamos que atacar, atacamos. Muy contento, es lindo lo que estamos viviendo", sumó.

El panameño también hizo un balance personal: "Es una alegría inmensa. Recuerdo que en las primeras fechas había muchas críticas de que no hacía goles. Yo dejé de dar entrevistas porque me quise enfocar en lo mío; les pido disculpas a los que me escribieron para entrevistas, pero me puse en lo mío".

"Trabajé fuerte y humildemente en la cancha y dio frutos gracias a mis compañeros y el cuerpo técnico, que me bancó cuando me tenía que bancar", complementó.

Sobre Esteban González, el artillero destacó que es "un entrenador simple. Da los conceptos claros, te da confianza. Prioriza el grupo ante todo y se han encontrado muy buenas personas, tirando todos para el mismo lado. Miguel Pinto, el cuerpo técnico, la gente de cocina... estamos agradecidos".

Al ser consultado sobre si es una "revancha" por el subcampeonato que tuvo con Cobresal, evitó aquello para disminuir al Huachipato 2023, aunque remarcó la coincidencia de que "me tocó descender con Universidad de Concepción y hoy ascienden y me toca ser campeón del fútbol chileno".

"Muy agradecido de la gente de Chile, que siempre me ha tratado de la misma manera. El año pasado fui a Perú (Alianza Lima) y no la pasé nada bien, me lesioné. Fui a América de Cali y no me dieron nada por el hombro y mira, Coquimbo me recibió y campeón del fútbol chileno", resaltó.

En esa línea, se tomó unos momentos para "agradecer a Rodrigo Holgado. Si no fuera por él, yo no estaría acá. Llamó al presidente de acá y le dijo que estaba, me llamaron y pude arreglar de una vez. Hay que ser agradecido en la vida".

Finalmente, puso su cuota de humor al referirse a Diego Sánchez y Sebastián Galani: "Son dos grandes capitanes... se la pasan puro webiando".