Cristiano Ronaldo dijo que su retiro será "pronto" y "duro" para él

Cristiano Ronaldo reveló que su retiro del fútbol profesional llegará "pronto". En una sincera entrevista con el presentador británico Piers Morgan emitida este martes, el legendario futbolista portugués confesó que el momento de su despedida será "duro" y "difícil", pero aseguró que se siente preparado para afrontarlo.

"Creo que estaré preparado. Será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré", admitió el exdelantero de Real Madrid y Manchester United. Además, explicó que lleva preparando su futuro desde que tenía 25 años, por lo que confía en que será "capaz de soportar la presión" cuando llegue el momento de decir adiós.

El máximo goleador de la historia del fútbol confesó que ninguna otra actividad podrá igualar la emoción que siente en la cancha, asegurando que "nada se compara con la adrenalina de marcar un gol". Sin embargo, se mostró convencido de que "todo tiene un principio y un final" y señaló que, una vez retirado, tendrá más tiempo para dedicarle a su familia.

La entrevista, grabada en la casa de Cristiano en Arabia Saudita, también abordó otros temas. El portugués recordó la famosa entrevista con Morgan de finales de 2022 que precipitó su salida de Manchester United, afirmando que "tenía razón" en todas sus críticas. Ambos coincidieron en quel os problemas del club inglés persisten y descartaron que puedan ganar la Premier League esta temporada.