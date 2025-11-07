Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo elogia a Trump: "Puede ayudar a cambiar el mundo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Cristiano Ronaldo elogia a Trump:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan y alabó la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", dijo el goleador en parte de la conversación.

Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada