Cristiano Ronaldo elogia a Trump: "Puede ayudar a cambiar el mundo"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan y alabó la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", dijo el goleador en parte de la conversación.
Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa.
