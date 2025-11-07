Cristiano Ronaldo elogia a Trump: "Puede ayudar a cambiar el mundo"

El astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan y alabó la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo", dijo el goleador en parte de la conversación.

Morgan le preguntó sobre el mensaje que dejó Ronaldo al firmarle una camiseta a Trump, que le regaló en junio pasado el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa.