Cristiano Ronaldo: Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol

El astro portugués Cristiano Ronaldo restó importancia a la posibilidad de ganar el Mundial de 2026 y afirmó que su legado no depende de un título, según reveló en la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan difundida este jueves en YouTube.

"Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el futbolista que está próximo a cumplir los 41 antes de la cita planetaria que tendrá lugar en Norteamerica.

Seguido a ello, precisó: "Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo".

"He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de (Leo) Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial", reflexionó el delantero.