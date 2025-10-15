Cristiano Ronaldo luego de imponer un nuevo récord mundial: Estoy orgulloso de esta marca única

Cristiano Ronaldo aseguró este miércoles estar "muy orgulloso" por haber batido con Portugal el récord de mayor número de goles en una fase de clasificación para un Mundial, lo que consideró una "marca única".

"No es ningún secreto que representar a la selección significa mucho para mí y, por eso, estoy muy orgulloso de haber alcanzado esta marca única con Portugal", escribió CR en su perfil de la red social Instagram.

"Gracias a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para cerrar la clasificación para el Mundial!", añadió.

Cristiano, de 40 años, marcó un doblete el martes en el empate ante Hungría (2-2) en Lisboa y alcanzó las 41 dianas en una fase de clasificación para un Mundial, superando al guatemalteco Carlos Ruiz.

Este se suma a la lista de récords batidos por el delantero de Al Nassr, quien es el jugador con más goles en la historia, con 948.