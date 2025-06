Cristiano se abrió a jugar con Messi y reveló contactos desde Argentina: "Nunca se sabe"

Cristiano Ronaldo sorprendió al confesar que ha tenido acercamientos para recalar en el fútbol argentino, además de abrir una pequeña posibilidad de coincidir con Lionel Messi en el futuro.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina. Cómo no voy a tenerle cariño. Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca se sabe. El tiempo está ahí, tengo 40 años... pero nunca puedo decir 'de esta agua no beberé'", señaló en la conferencia de prensa previa a la final de Nations League entre Portugal y España.

De todas formas, el luso señaló que jugar con Messi "lo veo muy difícil", remarcando su afecto por los argentinos y "también le tengo mucho cariño a Messi. Fuimos rivales por muchos años, estuvimos en el escenario por 15 años".

Cristiano recordó que "al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer. Tengo mucho cariño por él, siempre me respetó mucho".

Finalmente, reafirmó que "es muy difícil" que ambos compartan club, pero "nunca se sabe".

🇦🇷🇵🇹 La respuesta de Cristiano que enamora a Argentina:



😅 "¿Jugar con Messi? Bueno, boludo, nunca se sabe...". pic.twitter.com/xaT9CuXjNV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2025

"Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro, ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años, pero en este momento estoy disfrutando", señaló.

Sin embargo, "CR7" aumentó la incógnita al mencionar "que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más".

Por otro lado, Cristiano evitó hablar sobre otras opciones para fichar y jugar en el Mundial de Clubes, aunque señaló que "he tenido contactos pero está casi decidido que no voy a ir".

La final de la Nations League

Ronaldo se enfocó en el desafío que tendrá con Portugal con miras a la Nations League, con la misión de dejar atrás su temporada en blanco con Al Nassr: "He sentido nostalgia por volver a levantar un trofeo, sí. Pero hay años en los que no se gana y son parte del fútbol, ​​no siempre se puede ganar. Mañana es la última oportunidad de la temporada. Va a ser un partido difícil, pero es posible".

"Tengo un sentimiento positivo, confianza. Sabemos que jugamos contra un gran equipo, una de las mejores selecciones del mundo en este momento. Pero tenemos confianza, estamos en la final y el equipo está tranquilo. Puede ser un buen día para Portugal, pero las finales siempre son difíciles", sumó sobre España, el rival en la final.

Incluso, le dedicó palabras a Lamine Yamal: "El niño está haciendo las cosas muy bien, con un club y una selección que le ayuda bastante. Lo que pido de verdad es que dejen crecer al chico. Para disfrutar mucho tiempo de un talento así lo más importante es dejarle tranquilo y quitarle presión, pero talento no le falta".

Portugal se medirá contra España por el título este domingo 8 de mayo a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).