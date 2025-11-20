Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

Donald Trump sorprendió con divertido video de IA jugando con Cristiano Ronaldo en el Salón Oval

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de Estados Unidos también dedicó palabras al portugués tras su encuentro.

Donald Trump sorprendió con divertido video de IA jugando con Cristiano Ronaldo en el Salón Oval
En portada

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un divertido video, generado con inteligencia artificial (IA), jugando con Cristiano Ronaldo tras el encuentro con el futbolista portugués en el Salón Oval.

El video parte con la foto de Trump y Ronaldo juntos, aunque después se ve, gracias a la IA, a ambos cabeceando una pelota y moviéndola en medio de los muebles el despacho presidencial.

"Ronaldo es un gran tipo. Me encantó conocerlo en la Casa Blanca. ¡Realmente inteligente y genial!", escribió Trump junto al peculiar video.

