Almandoz tras eliminar a la U: Es una alegría muy grande, pero por los jugadores

Héctor Almandoz, entrenador de Curicó Unido, celebró la clasificación a cuartos de final de Copa Chile tras dejar en el camino a Universidad de Chile y resaltó la entrega de su equipo sobre la cancha del Estadio Nacional en la revancha.

"Orgulloso. Soy apasionado, es la forma que siento el fútbol. Lo viví como futbolista de esta manera y como entrenador lo sigo sintiendo de la misma forma, y por eso trato de transmitir lo que siento y siempre intentar buscar el éxito", señaló a TNT Sports tras el partido.

"Intento con mi cuerpo técnico convencerlos también a ellos (los jugadores). Es un grupo de chicos que hemos armado este año con una parte grande de gente de casa", sumó.

El DT destacó que en su plantel "son guerreros y trabajan en el día a día. Me demuestran que hay una credibilidad muy grande. Si no, no se puede jugar contra un equipo como la U".

Almandoz resaltó "toda la artillería como metió Gustavo (Alvarez)" en la U, pues "metió a los que venían jugando; todos jugadores con mucha jerarquía. Es una alegría muy grande, pero por ellos (los jugadores)".

"Es una satisfacción muy grande para ellos y para la gente de Curicó, también para los hinchas. El equipo va a seguir jugando y yo quiero que sea protagonista. Eso lo que bueno, estamos ensamblando y para eso tenemos que trabajar mucho día a día", añadió

Además, el DT espera sumar refuerzos de cara el segundo semestre "para que (los jugadores) rindan de esta manera y se tiren de cabeza, como lo hicieron, y que juguemos bien al fútbol, porque es la idea también".

"No solo es presionar, no solo es correr, sino que intentar jugar bien. Y bueno, eso es lo importante", cerró.