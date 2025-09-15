Curicó Unido confirmó el regreso de Damián Muñoz para zafar del descenso

Curicó Unido anunció este lunes el regreso de Damián Muñoz como director técnico del primer equipo para comandar el repunte de los torteros con miras a evitar el descenso en Primera B.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del elenco tortero, el cual destacó el pasado del estratego, quien tras salvar al equipo de perder la categoría en 2021, consiguió un histórico tercer lugar en el Campeonato Nacional de 2022 y con ello, una inédita clasificación a Copa Libertadores.

Sin embargo, debido al mal rendimiento del conjunto albirrojo al año siguiente, el estratego fue cesado de sus funciones en mayo de dicha temporada, situación que generó malestar en los hinchas.

Luego de su sorpresiva salida, el DT dirigió sin mucho éxito a Unión San Felipe en 2024 y a San Luis de Quillota en 2025 y a pesar de tener a los canarios instalados en zona de liguilla, la dirigencia lo desvinculó después de la eliminación en octavos de final de Copa Chile.

Muñoz tendrá la tarea de liderar a un cuadro maulino que acumula nueve partidos sin ganar en la Liga de Ascenso, donde marcha penúltimo con 24 puntos, cinco más que el colista Santiago Morning, a falta de cinco fechas para el término del torneo.