Tópicos: Deportes | Fútbol | Curicó Unido

Tras nueve partidos sin triunfos: Curicó Unido anunció la salida de Emiliano Astorga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estratega fue cesado de su cargo a casi dos meses de reemplazar a Héctor Almandoz.

Tras nueve partidos sin triunfos: Curicó Unido anunció la salida de Emiliano Astorga
 Photosport
Curicó Unido anunció este sábado la salida de Emiliano Astorga, a solo dos meses de su llegada al club, luego de la derrota sufrida ante Unión San Felipe por la fecha 24 en la Liga de Ascenso.

"Tras reuniones de nuestra directiva, comisión fútbol y gerencia deportiva junto con el cuerpo técnico, se ha determinado que don Emiliano Astorga y sus asistentes no continuarán al mando de nuestro plantel", informó la institución en un comunicado.

El oriundo de San Antonio, alcanzó a dirigir nueve compromisos oficiales en la banca albirroja, acumulando cinco derrotas y cuatro empates que dejaron al equipo en la antepenúltima posición de la tabla con 24 puntos, a seis del colista Santiago Morning.

Tras su salida, la dirigencia anunció que Mauricio Benavente asumirá como técnico interino y estará al mando en el próximo compromiso frente a San Luis de Quillota, el cual se disputará este próximo sábado 13 de septiembre.

