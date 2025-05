Luis Enrique palpitó la final de Champions: Mi mayor motivación es hacer historia en París

El español Luis Enrique, entrenador de PSG, aseguró este viernes que su mayor deseo y motivación "es hacer historia en París" levantando la primera Champions del club francés, que se enfrentará este sábado a Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.

"Mi mayor motivación es hacer historia en París. Eso significa dar una alegría inmensa a un club y a una ciudad. El resto forma parte del camino. Soy un afortunado por estar aquí, por jugar este partido. Aceptaré lo que el fútbol depare, aunque lo vamos a dar todo", dijo en rueda de prensa.

Hace 10 años, el técnico español disputó su última final de este torneo. La ganó con Barcelona, en Alemania y ante un equipo italiano como Juventus.

"Hay varias situaciones que son casualidades. Intento vivir este momento con la tranquilidad que te dan 10 años más, intentando transmitir al equipo la felicidad de jugar esta final, la oportunidad de hacer historia, de hacer algo que no ha hecho nadie antes (ganar la Champions con PSG). Pero hay que tener cuidado con la sobreexcitación. Me encantó el entrenamiento. Estamos preparados y no tenemos miedo", aseguró.

Después de eliminar a tres equipos ingleses en octavos, cuartos y semis, se medirá a uno italiano.

"No hay que adaptarse como tal porque la cultura del fútbol es universal. Cada equipo hace una cosa diferente, en función de sus características. Es evidente que desde Bret, el resto de nuestros rivales fueron ingleses. Pero todos conocemos el espíritu competitivo de un Inter muy bien trabajado, muy completo", explicó.

"Todo cambia si hay un gol. Adaptarse y saber jugar la final va a ser clave. Y en ese sentido soy optimista. La idea es prepararse a cualquier equipo que se dé. Creo que estamos capacitados para todo eso. Vamos a intentar llevar el partido a los aspectos de juego que creo que son los mejores", añadió.

Inter supone un reto táctico, especialmente por jugar con dos delanteros: "Sí que cambia el jugar contra dos delanteros. Inter tiene los patrones claros pero les añade además movilidad, tenemos que estar muy atentos. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, pero habrá que matizar ciertos movimientos".

"La gran dificultad es sencilla de identificar. Cuando alguien se repliega hay poco espacio. Pero justo es esa fase la que mi equipo conoce bien porque estamos acostumbrados", comentó.

El técnico español habló del mal momento que vivió su equipo en el inicio de la temporada, cuando coqueteó con la eliminación en la Liga de Campeones.

"Fue la misma simbiosis con la plantilla desde el primer día. Tengo mi manera de jugar y de actuar, que puede gustar más o menos. Pero mi relación con los jugadores fue maravillosa desde el primer día. No es que ahora como ganamos nos llevamos bien, no. Siempre fue así, desde el año pasado. Tengo una plantilla excepcional. Siempre intenté ver el lado positivo, no cambié ni un matiz", apuntó.

"Tenemos una mentalidad de equipo. El nosotros. Es lo que nos trajo aquí. No se puede jugar de manera individual solo. Conseguimos superar las dificultades entre todos, aunque Dembelé fue clave, dio el ejemplo para los demás. Es un placer haberle dado la confianza", finalizó.