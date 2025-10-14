Cambió el fútbol por el pádel: David Pizarro brilló en torneo de leyendas
El chileno se reunió con su excompañero en AS Roma, Vincent Candela y ganaron un torneo de exfutbolistas.
El chileno se reunió con su excompañero en AS Roma, Vincent Candela y ganaron un torneo de exfutbolistas.
El exseleccionado chileno David Pizarro se mantiene activo a nivel deportivo pero lejos de una cancha de fútbol dado que ahora juega activamente pádel y todo indica que dentro del cristal es un "fantasista".
Esto porque el futbolista formado en Santiago Wanderers se consagró junto a su excompañero en AS Roma, Vincent Candela, en el World Legends Padel Tour, un torneo de leyendas del balompié.
En la final chileno y el francés se impusieron a la dupla compuesta por el argentino Javier Saviola y el italiano Diego Perotti.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram