Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | David Pizarro

Cambió el fútbol por el pádel: David Pizarro brilló en torneo de leyendas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se reunió con su excompañero en AS Roma, Vincent Candela y ganaron un torneo de exfutbolistas.

Cambió el fútbol por el pádel: David Pizarro brilló en torneo de leyendas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exseleccionado chileno David Pizarro se mantiene activo a nivel deportivo pero lejos de una cancha de fútbol dado que ahora juega activamente pádel y todo indica que dentro del cristal es un "fantasista".

Esto porque el futbolista formado en Santiago Wanderers se consagró junto a su excompañero en AS Roma, Vincent Candela, en el World Legends Padel Tour, un torneo de leyendas del balompié.

En la final chileno y el francés se impusieron a la dupla compuesta por el argentino Javier Saviola y el italiano Diego Perotti.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada