Cambió el fútbol por el pádel: David Pizarro brilló en torneo de leyendas

El exseleccionado chileno David Pizarro se mantiene activo a nivel deportivo pero lejos de una cancha de fútbol dado que ahora juega activamente pádel y todo indica que dentro del cristal es un "fantasista".

Esto porque el futbolista formado en Santiago Wanderers se consagró junto a su excompañero en AS Roma, Vincent Candela, en el World Legends Padel Tour, un torneo de leyendas del balompié.

En la final chileno y el francés se impusieron a la dupla compuesta por el argentino Javier Saviola y el italiano Diego Perotti.

