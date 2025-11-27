De Colo Colo a FC Barcelona: Aduanas incautó miles de camisetas falsificadas

La Aduana de Arica, durante un control carretero en la Ruta 5 Norte, incautó más de 3.000 camisetas falsificadas, avaluadas en cerca de 90 millones de pesos.

Según información de Aduanas de Chile, las prendas fueron descubiertas en el sector de Cuya, y eran transportadas en el portaequipaje de un bus provincial con destino a Iquique.

Los fiscalizadores encontraron ocho sacos con camisetas falsas de Colo Colo, Universidad de Chile, PSG, Barcelona, y las selecciones de Argentina, Francia y Portugal, todas sin documentación legal.

También habían shorts y otras prendas que tenían imitaciones de conocidas marcas deportivas, como Nike y Adidas.

El conductor del vehículo dijo que los sacos fueron cargados en Arica y la instrucción era entregarlos en Alto Hospicio.

Aduanas, finalmente, detalló que las prendas incautadas están avaluadas en 88.494,35 dólares y la evasión tributaria alcanza los $22.615.466 millones.