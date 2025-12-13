Deportes Concepción ratificó al DT Patricio Almendra para el 2026 tras lograr el ascenso

A través de redes sociales, Deportes Concepción anunció la continuidad del entrenador Patricio Almendra para el ansiado reestreno en Primera División, luego de lograr el ascenso como ganador de la Liguilla.

"¡Sigamos rugiendo juntos en Primera! Patricio Almendra continuará como Director Técnico de Deportes Concepción para la temporada 2026 en la Liga de Primera", señaló el "León de Collao".

Los lilas destacaron a Almendra como pieza importante "de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos, y que seguirá en este nuevo desafío".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deportes Concepción (@deportesconcepcionsadp)

Almendra, también exjugador del elenco penquista, sumará su segunda temporada al mando del equipo, luego de un 2025 con 40 partidos dirigidos, 14 triunfos, 11 empates, 15 derrotas y, principalmente, el regreso a la división de honor luego de 17 largos años.