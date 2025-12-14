Deportes Concepción se despidió de Claudio Fernández tras tres temporadas en el club
El lateral fue artífice de un agónico gol que permitió asegurar un triunfo para luchar el ascenso en 2024.
Deportes Concepción despidió este domingo al lateral nacional Claudio Fernández, quien militó durante tres temporadas en el club y fue artífice de un gol clave en la campaña del ascenso desde la Segunda División en 2024.
El jugador de 25 años, formado en Huachipato, arribó a la institución lila en 2022 y, desde entonces, disputó un total de 65 partidos oficiales durante las tres temporadas en que defendió los colores del "León de Collao".
Su gol ante Trasandino el 15 de septiembre de 2024 fue determinante en la victoria 2-0 resultado que consolidó al equipo en la lucha por un partido de definición ante Deportes Melipilla por el ascenso a la Primera B.
¡Mucho éxito, León! 🦁 Hoy nos despedimos de Claudio Fernández, quien defendió con orgullo la camiseta lila desde 2022, rugiendo en todo momento por nuestros colores.— Deportes Concepción (@elconce_cl) December 14, 2025
Claudio rugió con nuestra camiseta en Segunda División y en el Ascenso del fútbol nacional, defendiendo la Lila… pic.twitter.com/4tTMPmGglT