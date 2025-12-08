Mario Salgado y el ascenso: Fue a lo Deportes Concepción, más contentos no podemos estar

Con una agónica anotación en el último minuto de tiempo añadido, Deportes Concepción concretó su anhelado regreso a Primera División después de 17 años de espera, tras vencer por un agónico 3-2 a Cobreloa que desequilibró la llave final de la Liguilla de Ascenso.

En diálogo con TNT Sports, el ayudante técnico Mario Salgado, quien reemplazó al suspendido DT Patricio Almendra, destacó que "fue un partido acorde a una final. Cobreloa a pesar de ir abajo siempre se mantuvo con vida, con el 2-2 se nos vino cuesta arriba. Sabemos que tenemos las herramientas y los argumentos para resolver este tipo de situaciones".

En la misma línea, el ex futbolista indicó que "con el 3-0 era para disfrutar, pero lo importante es disfrutar, seguimos luchando, nos golpearon, pero seguimos aguantando. Esto fue a lo Deportes Concepción, más contentos no podemos estar".

Otro que alzó la voz fue Nelson Sepúlveda, quien marcó un doblete esta noche en el Estadio Zorros del Desierto. "El equipo se había armado para jugar en Segunda, pero por el fallo empezamos en Primera B y nos pudimos adaptar a la categoría. Toda la gente que nos ayudó, estoy agradecido por mi mismo por nunca darme por vencido", recalcó.

Por último, el héroe de los penquistas reveló que "en Conce estuve solo, pero mis amigos estuvieron conmigo para no caer en un hoyo cuando no me citaban, espero que toda la gente que tenga su lucha personal que se de las gracias porque son fuertes, todos luchamos guerras internas, al final del día la vida es tan linda que tienen estos momentos. Nos sacamos la cresta todo el año y este es el premio más merecido que tuvimos en todo el año".