Deportes Iquique ratificó a Rodrigo Guerrero y su cuerpo técnico para la "misión retorno" que tendrá el club nortino durante la próxima temporada en la Liga de Ascenso.

"Deportes Iquique informa la renovación del cuerpo técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, encabezado por Rodrigo Guerrero, junto a Manuel Villalobos y Rubén Taucare, hombres de casa que conocen y sienten esta camiseta", publicó el club en Instagram.

El cuerpo técnico, liderado por el joven entrenador, logró un registro de tres triunfos, un empate y tres derrotas, llegando a la última fecha de la Liga de Primera 2025 con opciones de mantener la categoría. Sin embargo, terminó cayendo 2-3 ante Universidad de Chile.

Ahora tendrá la difícil misión de devolver a los dragones celestes a la división de honor, intentando repetir lo conseguido en 2023, cuando lograron el ascenso al ganar la Liguilla.