Deportes Iquique selló heroico triunfo sobre Limache y alimentó la ilusión de la permanencia

Deportes Iquique dio muestras de su temple y cerró un heroico triunfo 2-1 sobre Deportes Limache en el Estadio Tierra de Campeones, con un gol en los descuentos, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

El elenco nortino comenzó en desventaja muy temprano, cuando a los 9 minutos César Pinares definió con un remate desde fuera del área y cumplió la "ley del ex".

Los locales empujaron sin mayor éxito hasta que el delantero Steffan Pino, que ingresó en el segundo tiempo, marcó el 1-1 con un cabezazo a los 77 minutos que envalentonó a los dirigidos por Fernando Díaz.

Luego, cuando el empate parecía decidido a los 95 minutos, el volante Misael Dávila decretó el triunfo definitivo tras un tiro de esquina que diluyó la esperanza de los "tomateros" y mantuvo con ilusión a los "dragones" con mantener la categoría.

Iquique, que sigue colista, igualó el puntaje de Unión Española al sumar 14 unidades, mientras que Limache es 14° con 18 positivos.

En la próxima fecha, los celestes juegan como visita ante Colo Colo y los de la Región de Valparaíso reciben a Deportes La Serena en otro duelo clave por la permanencia en Primera División.

Así fue el gol decisivo

